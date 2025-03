Remo x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Remo vai receber o Criciúma nesta terça-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém do Pará, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na fase inicial, o Leão Azul goleou o GAS, enquanto o Tigrão avançou após vencer o Operário-MS por 1 a 0. Em caso de empate na partida, a vaga para a próxima fase será definida nos pênaltis. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida terá transmissão do streaming Amazon Prime.

Como chega o Remo O Remo vem de derrota para o Cametá, por 1 a 0, pelo Parazão. Mas mesmo assim, avançou para as quartas de final do Estadual como líder da primeira fase. Além disso, conquistou o acesso para disputar a Série B na temporada. Agora, também quer se classificar na Copa do Brasil. Para o duelo, porém, um dos principais jogadoes do Azulão virou dúvida. É o caso do atacante Felipe Vizeu, que pode não encarar seu ex-clube devido a uma contratura lombar, segundo o portal "O Liberal".