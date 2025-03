Neymar pede para torcedor ‘ficar quieto’ após reclamação por ausência em derrota do Santos

Há três versões – que de certa forma se complementam – sobre a ausência de Neymar na eliminação do Santos para o Corinthians no Paulistão, no último domingo, 9. Mas nenhuma é capaz de amenizar a indignação do influencer santista César Augusto, que gravou um vídeo questionando a baixa do camisa 10, visto que o mesmo havia garantido “se sentir bem” às vésperas da semifinal. A indagação do torcedor, aliás, incomodou o astro.

“Por que Neymar não entrou em campo? Vou falar para vocês algo que 80% dos influenciadores santistas não têm coragem de falar, pois a maioria está preocupada em tirar fotinha com ele. E tudo certo, eu também sou muito fã. Mas estou indignado. Saiu do jogo do Bragantino falando que estava tudo bem. Curtiu o carnaval dando a entender para o torcedor santista que estava tudo bem, que ia jogar o jogo mais importante da temporada para o Santos”, iniciou.