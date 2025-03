Médico do Flamengo explica lesão de Bruno Henrique

Bruno Henrique está fora da final do Campeonato Carioca. Nesta segunda-feira (10), o atacante realizou exames, que confirmaram lesão muscular na coxa direita. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico rubro-negro, explicou a situação do atacante, que já iniciou tratamento no Ninho do Urubu.

“Bruno Henrique, no segundo tempo com o Vasco, saiu com dor na posterior da coxa (direita). Já iniciou tratamento imediato, fizemos exames de imagens que constatou uma pequena lesão na coxa. Iniciamos o tratamento, teve uma boa evolução hoje (segunda) e estamos iniciando o processo de fases. Cumprindo as fases, sabemos o melhor momento para o retorno”, afirmou.