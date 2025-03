Medalhão da Globo sofre derrota acachapante para Corinthians x Santos na Record

A emissora de Edir Macedo atingiu novamente números assombrosos e históricos com a transmissão do Campeonato Paulista. Embalada pela classificação do Corinthians à final do torneio, após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, a Record superou a concorrente Globo pelo dobro de audiência.

O clássico válido pela semifinal do Paulistão competiu com a audiência de Luciano Huck, na Globo. De acordo com dados prévios da coluna ‘F5’, a emissora atingiu 20 pontos de média – com 22 de pico – entre 18h30 e 20h34 da noite de domingo, 9. A Globo, por sua vez, marcou 10 com o Programa Domingão, enquanto o SBT veio atrás com apenas quatro pontos. Band e RedeTV! somaram um ponto cada e ficaram na lanterna do ranking.