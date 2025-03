Mata-mata no Allianz? São Paulo leva a melhor contra o Palmeiras no estádio

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h35, no estádio palmeirense, valendo uma vaga na final do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e São Paulo decidem nesta segunda-feira (10/3), às 21h35, no Allianz Parque, quem será o finalista do Campeonato Paulista. Por ter a melhor campanha, o Verdão decide em casa e diante de seus torcedores. Mas quando se trata de enfrentar o Tricolor Paulista, no estádio, o Alviverde não leva vantagem.

Desde a inauguração do Allianz Parque, no fim de 2014, nenhum time conseguiu eliminar mais vezes o Palmeiras dentro do estádio do que o Tricolor. Ao todo, as equipes se enfrentaram cinco vezes no estádio em partidas de mata-mata e o São Paulo levou a melhor em três oportunidades.