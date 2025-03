Liverpool x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool e PSG se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra, na partida de volta das oitavas de final Champions. Com a vitória por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, em Paris, os Reds contam com a vantagem do empate para avançar às quartas. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Club Brugge e Aston Villa.

Como chega o Liverpool

O Liverpool foi amassado pelo PSG no primeiro jogo, mas conseguiu, com grande atuação do goleiro Alisson, um resultado fantástico e saiu do Parque dos Príncipes com a vitória por 1 a 0, com gol marcado por Elliot. Dessa maneira, o time terá mais tranquilidade para buscar a classificação em casa.

No último final de semana, o Liverpool venceu o Southampton por 3 a 1, de virada, e segue na liderança isolada da Premier League.

Além disso, o técnico Arne Slot não terá baixas de última hora, mas segue sem poder contar com Tyler Morton, Joe Gomez e Conor Bradley, lesionados. Ao mesmo tempo, Gakpo e Szoboszlai aparecem como dúvidas.