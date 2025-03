Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes definem vaga para as quartas de final da Champions 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), na BayArena, no jogo de volta das oitavas de final Champions. Os bávaros aproveitaram a primeira partida em casa para construir uma grande vantagem, com vitória por 3 a 0, e podem perder por até dois gols de diferença que garantem a classificação. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Inter de Milão e Feyenoord. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Como chega o Bayer Leverkusen Após uma temporada fantástica em 2023/24, o Bayer Leverkusen precisa de uma virada histórica para seguir vivo na Champions. Isto porque o time comandado pelo técnico Xabi Alonso precisa reverter uma derrota por 3 a 0 no jogo de ida e passa por um momento irregular. Além disso, o Leverkusen vem de uma derrota em casa para o Werder Bremen, na Bundesliga, que afastou o time da briga pelo título. A notícia ruim para os donos da casa é que o atacante Florian Wirtz se lesionou na derrota contra o Werder Bremen e está fora do confronto decisivo diante do Bayern. Ao mesmo tempo, Nordi Mukiele, expulso no jogo de ida, vai cumprir suspensão nesta terça-feira.

Por fim, Jonas Hofmann, Robert Andrich, Martin Terrier e Jeanuël Belocian seguem no departamento médico e completam a lista de desfalques do técnico Xabi Alonso. Como chega o Bayern de Munique Por outro lado, o Bayern está com a classificação encaminhada para as quartas de final após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida. Contudo, a equipe vem de um resultado surpreendente e acabou sendo derrotada pelo Bochum, em casa, no Campeonato Alemão. Apesar disso, o time segue na liderança isolada, com oito de vantagem para o vice-líder Leverkusen. Contudo, o Bayern também terá um desfalque de peso nesta terça-feira. Manuel Neuer se lesionou no jogo de ida e será baixa confirmada. Tarek Buchmann e Aleksandar Pavlović, lesionados, seguem fora.