Leila Pereira classifica punição da Conmebol como ridícula e sugere mudança de confederação

Presidente do Palmeiras prometeu ir até a Fifa pelo caso de racismo com Luighi e propôs filiação à Concacaf

O Palmeiras promete ir até o final por uma punição exemplar no caso de racismo contra o jogador Luighi, em jogo da Libertadores Sub-20. Nesta segunda-feira (10), antes da partida contra o São Paulo, válida pela semifinal do Campeonato Paulista, a presidente Leila Pereira criticou as punições da Conmebol à ocasião, definindo-a como ridícula e recordando outros casos em que a entidade agiu com mais rigor.

“As lágrimas do Luighi não ficarão em vão. A Conmebol foi ridícula. Atrasos para o início de jogos, multa de 100 mil, para sinalizadores 78 mil. E viram como a Conmebol trata um crime de racismo? Direcionam os casos como se fosse apenas uma questão de racismo, e a Fifa deveria intervir. Todos assinam a carta livre, mas todos sofrem com o racismo no futebol na América do Sul. O Palmeiras não vai se calar com isso, até a última instância. A Conmebol tem de tratar o crime de racismo como deve ser. As leis, às vezes, não são aplicadas, mas precisam ser severas. A multa de 50 mil vai para a Conmebol, não para a vítima”, afirmou, em entrevista à Cazé TV.