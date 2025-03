Grêmio identifica Lyanco, do Atlético, como potencial reforço para a zaga

O Grêmio não se mostra satisfeito com as suas contratações durante o momento em que era possível negociar com mercados internacionais. Isso porque o clube entende que ainda é necessário preencher algumas lacuna no elencos. Assim, o planejamento do Imortal é aproveitar o período da janela doméstica e fechar com mais dois jogadores. Uma das prioridades é qualificar a zaga. Neste cenário, Lyanco, do Atlético, se enquadra no perfil ideal que os gaúchos traçaram para a posição. A informação é do portal “Gaúcha ZH”.

Apesar do interesse no jogador, o Tricolor gaúcho entende que precisará fazer um grande esforço para ter um desfecho positivo nas tratativas. Afinal, Lyanco é uma das principais peças no atual elenco do Galo, além de ser um dos mais utilizados no setor. Prova disso é que esteve em 10 dos 13 compromissos da equipe até aqui no ano. Como o defensor está nos planos do clube mineiro e do técnico Cuca, o Grêmio terá que enviar uma oferta com uma atrativa compensação financeira.