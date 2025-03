Goleiro diz ‘não’ à seleção da Bélgica com retorno de Courtois: ‘Estenderam o tapete vermelho’

A seleção da Bélgica se depara com mais uma polêmica em seu histórico recente. O motivo do alarde atual é a renúncia do goleiro Koen Casteels à convocação em decorrência da volta de Thibaut Courtois aos Diabos Vermelhos.

O jogador do Al-Qadsiah vinha sendo o substituto de Courtois no período em que o camisa 1 do Real Madrid ficou distante, por conta de divergências com o ex-treinador Domenico Tedesco, demitido em janeiro. Seu sucessor, Rudi Garcia, anunciou, no mês seguinte, o retorno de Courtois. A tendência, portanto, é a de que o jogador esteja na lista novo técnico, Rudi Garcia, para a Data-Fifa de março.