Fluminense aceita proposta por Lelê, que será emprestado; saiba o destino

O atacante Lelê, do Fluminense, tem em suas mãos proposta para acertar com o Juventude, por empréstimo. Sem espaço no Flu, o jogador de 27 anos recebeu o aval do clube e, assim, decidirá seu próprio futuro.

Anteriormente, Lelê esteve próximo de fechar com o Ceará, mas a equipe nordestina acertou com Pedro Raul, do Corinthians. O jogador atuou apenas 38 minutos na atual temporada, entrando em três partidas. Ele foi a campo no dia 30 de janeiro, jogando quatro minutos na derrota por 2 a 1 contra o Botafogo. Depois, dia 3 de fevereiro, participou por 24 minutos do empate contra o Boavista (1 a 1). Por fim, jogou dez minutos contra o Flamengo, em empate por 0 a 0.

Ele chegou ao Fluminense em 2023, após ótimo estadual pelo Volta Redonda, quando marcou 13 gols. No Flu, porém, não reencontrou o bom futebol, anotando apenas oito gols em 53 partidas. Foram também cinco assistências no período.