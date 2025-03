Flamengo lança coleção em homenagem ao Mundial de 1981

A coleção já está disponível no site da adidas Brasil com preços a partir de R$249,99 e também nas lojas oficiais do Flamengo. O casaco é o item mais caro e custa R$ 699,99, e as camisas custam R$ 599,99. Apesar dos preços altos, os produtos estão próximos de esgotar no dia da divulgação no site da fornecedora de material esportivo.

Naquela temporada, o Flamengo viveu o auge de sua história com Zico. O clube vinha da conquista do Campeonato Brasileiro no ano anterior. Além disso, a base do elenco também fez parte das conquistas do Brasileirão em 1982 e 1983.

