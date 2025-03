Fla-Flu: Ferj define arbitragem das finais do Carioca

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a arbitragem para as finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, nesta segunda-feira (10). Os representantes dos clubes compareceram na sede da entidade carioca, assim como o Departamento de Arbitragem da FERJ (DEAF-RJ).

Yuri Elino vai ser o árbitro da primeira partida, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã. Ele foi escolhido através de sorteio, já que não houve um consenso entre os representantes. Por outro lado, Bruno Arleu estará no apito da finalíssima. O árbitro foi em consenso entre os dirigentes da decisão.