Dupla ex-Corinthians celebrou carnaval de São Paulo em camarote no Anhembi

Ronaldo Giovanelli e Dinei acompanharam a Gaviões da Fiel no Desfile das Campeãs, que aconteceu no último sábado (8) / Crédito: Jogada 10

O Sambódromo do Anhembi foi palco de um dos eventos mais aguardados do Carnaval de São Paulo, no último sábado (8): o Desfile das Campeãs. A noite proporcionou o desfile das escolas que ficaram entre as cinco primeiras do Grupo Especial, além das agremiações que garantiram acesso. Portanto, a noite contou com a presença da Gaviões da Fiel, que terminou na terceira colocação entre as escolas. Assim, dois ex-atletas do Corinthians prestigiaram a escola: o ex-atacante Dinei e o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli.

Tricampeão brasileiro, campeão mundial e paulista, Dinei celebrou a presença no Camarote 011, um dos mais prestigiados do Sambódromo do Anhembi.

“Para mim é uma noite excelente. Eu e minha esposa aqui, já é a terceira vez que a gente vem no Camarote 011. É muito mais que especial. Tem duas escolas que eu amo de paixão que vão desfilar hoje no desfile das campeãs: Camisa Verde Branco e Gaviões Afiel. Essas são as minhas duas escolas de coração junto com a Vai Vai. Infelizmente a Vai Vai não está desfilando nas campeãs, mas são essas que eu gosto. É muito especial para mim ver as duas escolas que eu mais amo do Carnaval de São Paulo”, disse Dinei. “O Carnaval não muda, a energia é a mesma. O Carnaval sempre vai ter a mesma energia”, completou o craque. O mesmo pode ser dito pelo ídolo corintiano e ex-goleiro Ronaldo Giovanelli. Com um longo histórico pelo Timão, o astro marcou presença em mais um dia de desfile da Gaviões da Fiel.