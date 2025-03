Cruzeiro e Bragantino marcam amistoso pré-Brasileirão

Equipe mineira e paulista vão se enfrentar no dia 22 de março, no Estádio Nabi Abi Chedid, casa do Massa Bruta / Crédito: Jogada 10

O RB Bragantino vai receber o Cruzeiro no dia 22 de março para um jogo amistoso no Nabi Abi Chedid. Os clubes, porém, ainda não divulgaram os detalhes da partida, mas devem informar até a próxima quarta-feira (12). Tanto o Cabuloso quanto o Massa Bruta foram eliminados de seus respectivos campeonatos estaduais. Assim, o amistoso marcará o último desafio das equipes antes do início do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal “Itatiaia”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o time mineiro estreia na competição no dia 29 de março, às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Mineirão. Por outro lado, o Braga vai encarar o Ceará na estreia do torneio no dia 31, às 20h, em casa.