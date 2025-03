Cristiano Ronaldo marca, Al-Nassr vence o Esteghlal e avança na Liga dos Campeões da Ásia

O Al-Nassr está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta segunda-feira (10), a equipe contou com mais um gol de Cristiano Ronaldo para bater o Esteghlal, do Irã, por 3 a 0. Assim, avançou de fase e está entre os oito melhores da competição. Jhon Durán fez os outros dois do time saudita.

Depois de empatar em 0 a 0, fora de casa, no jogo de ida, o Al-Nassr confirmou o favoritismo e partiu para cima dos iranianos. O primeiro gol não demorou a sair. Aos oito minutos, Durán aproveitou erro do goleiro Hosseini na saída de bola e fez de cobertura, marcando um bonito gol.

Aos 27, os sauditas ampliaram o marcador. Mané sofreu pênalti e Cristiano Ronaldo cobrou com categoria, alcançando 927 gols na carreira. Em seguida, o português poderia ter aumentado quando ficou cara a cara com o goleiro. Contudo, desperdiçou a grande oportunidade.

No fim da etapa, o Esteghlal ficou com um a menos quando Ahmadi acertou uma cotovelada no adversário e levou o cartão vermelho. Assim, os últimos 45 minutos foram protocolares para o Al-Nassr, que ampliou novamente com Durán, dando números finais à partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.