Capasso, do Vasco, recusa proposta da MLS

Zagueiro argentino, sem espaço com o técnico Fábio Carille, segue treinando em separado do elenco; contrato é até o fim de 2025

Segundo informações do “Btb Sports” desta segunda-feira (10), o defensor argentino recusou a proposta por motivo financeiro. Afinal, ainda de acordo com a publicação, a oferta previa redução salarial. Isso, então, fez com que o jogador e seu staff recusassem a proposta para atuar na MLS. Por lá, poderia reencontrar os ex-companheiros Gabriel Pec, que atua no Los Angeles Galaxy, e Luca Orellano, do Cincinatti FC.

O zagueiro Manuel Capasso, fora dos planos do Vasco, recusou proposta para atuar no exterior. A oferta veio de um clube da Major League Soccer (MLS), principal torneio dos Estados Unidos.

O contrato de Capasso com o Vasco vai até o fim de dezembro. Dessa forma, a partir de junho o jogador poderá assinar pré-contrato com qualquer clube, saindo ao fim do vínculo sem custos. Ele chegou oriundo do Atlético Tucumán, em 2023, quando o Cruz-Maltino pagou cerca de R$ 10 milhões para incorporá-lo ao seu elenco.

Capasso, no entanto, não agradou em sua passagem, sendo emprestado em 2024 para atuar no Olímpia (PAR). Por lá, foi campeão do Campeonato Paraguaio, mas o clube não conseguiu adquirir seus direitos junto ao Vasco por não ter dinheiro para uma proposta. A diretoria vascaína buscava ao menos R$ 9 milhões para liberá-lo.

Além dele, o Vasco não conta com Riquelme, De Lucca, JP e Lucas Eduardo. Estes dois últimos, no entanto, devem ser emprestados. Lucas Eduardo, aliás, está prestes a fechar com o Cuiabá, da Segunda Divisão, por cedência até o fim do ano.