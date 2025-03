Betinho Marques: O Galo é o Batman que procura o seu rival

Tá até sem sal. Os rivais mineiros, hoje, não assustam. Não há, no momento, nem sombra de preocupação para o Atlético / Crédito: Jogada 10

Muito perto de conquistar o 50⁰ título e o segundo hexacampeonato mineiro da sua história, – maior sequência em Minas após profissionalismo – o Galo está à procura de um rival. Como o Batman, que alterna épocas entre rivais em evidência como Coringa, Pinguim, Charada, Bane, Espantalho, Duas Caras, Crocodilo, Arlequina, Sr. Frio, Cara-de-Barro e outros, assim vive o Atlético em seu território. O Alvinegro é perseguido, mas segue dominante e inalcançável.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Naturalmente, com um fim de ano decepcionante em função da postura nas finais da Libertadores e Copa do Brasil, o olhar do torcedor atleticano iniciou 2025 desconfiado. Além disso, o Cruzeiro fez muito barulho. Com contratações efusivas, apresentação festiva de atletas no Mineirão, tudo pressionava ainda mais as ações no Atlético. Não era permitido o erro.

Não bastasse isso, com a saída de Milito, a gestão tentou alternativas estrangeiras, entre elas o português Luís Castro, mas o “trem” não fluiu. O destino estava reservado ao nome mais recorrente em casos de “deu ruim”: Cuca estava de volta. Com jeitinho mineiro, o paranaense Alexi Stival saiu dos empates nos jogos comerciais dos USA e voltou para Minas com a missão única de vencer e classificar. O time alternativo Sub-23 também havia empatado todos os três confrontos no Mineiro enquanto o time principal estava na terra do Mickey. Como o estadual é de “tiro” curto, tudo precisava funcionar rápido e evitar uma eliminação precoce e trágica. Naquele momento, o Galo estava em terceiro no grupo e correndo muitos riscos.

CURVA ASCENDENTE De lá para cá, o time do Batman, digo, o Galo, empatou mais uma única vez contra o América pela primeira fase do estadual e cresceu. Do primeiro clássico até a primeira partida da final quando “atropelou” o Coelho por 4 a 0, o Galo acumula nove vitórias consecutivas, tendo feito 21 gols e sofrendo apenas um tento. Na temporada, o Galo soma 23 gols feitos e sofreu apenas três (dois no Mineiro e um na Copa do Brasil). IMPRESSIONANTE O mais impressionante em todo o campeonato até aqui é que o Atlético não sofreu pressões. Além de ter sofrido apenas dois gols, Everson cumpre seu papel quando acionado, mas a “Muralha de Stival” criou barreiras que impediram até mesmo que os antagonistas Cruzeiro e América gerassem grandes perigos à meta do Galo.

A dupla “Coelho Azul” conseguiu finalizar em gol, nos dois últimos embates, apenas duas vezes, mostrando a consistência defensiva e denotando o funcionamento da contenção dos volantes que protegem a “cozinha atleticana”. Já houve épocas de América, Villa Nova, Siderúrgica e Cruzeiro. Mas o Batman de Minas está praticamente consagrado hexacampeão com um jogo de antecedência, próximo de confirmar o quinquagésimo título estadual, sem saber quem é o seu atual rival temporal. O verdadeiro dono da terra de Tiradentes. CORINGA OU TRIPA SECA? Quem será capaz de rivalizar com o Batman? Quem será ao menos o “Coringa” ou o “Pinguim”? Até para a turma do “se não é sofrido não é Galo” – que está desempregada da função há um bom tempo na terra do pão de queijo -, estão todos em busca de um objetivo, um propósito para este momento…