Barcelona x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em duelo que abre as partidas de volta das oitavas de final Champions. Com a vitória por 1 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, o Barça conta com a vantagem do empate para avançar às quartas.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming).