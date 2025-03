Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Alviverde e Tricolor medem forças nesta segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo único da semifinal do Paulista

A semifinal do Campeonato Paulista reserva fortes emoções, com clássicos em ambas as chaves. Nesse sentido, Palmeiras e São Paulo duelam nesta segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Assim, o Choque-Rei, que vale uma vaga na decisão do Estadual, acontece em jogo único, na casa do Alviverde, que teve uma campanha superior ao rival.

Na fase anterior, os comandados do técnico Abel Ferreira bateram o São Bernardo por 3 a 0 e chegaram à semifinal com a segunda melhor campanha, atrás apenas do Corinthians. O Tricolor, por sua vez, eliminou o Novorizontino por 1 a 0 e tenta interromper a sequência do rival, que é tricampeão, e voltar a erguer o troféu.