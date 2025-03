Palmeiras x Del Vale, Libertadores Sub-20: onde assistir

Após ver seus jogadores sofrerem injúrias raciais no jogo passado pela Libertadores Sub-20, o Palmeiras volta a campo neste domingo, 9/3 às 19h (de Brasília), para mais um jogo pela competição, pela terceira rodada do Grupo C. Líder com seis pontos, o Verdão busca confirmar com mais uma vitória a melhor campanha da fase de grupos. Seu rival é o Del Vale, que tem apenas um ponto e já entra eliminado. O jofo será no Estádio Gunther Vogel, em Assunção (PAR).

Pelo regulamento, apenas os primeiros colocados dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam à semifinal Já estçao classificados, Flamengo (líder do Grupo A) e Belgrano (Líder do Grupo B). A última vaga verá do Cerro Porteño/PAR ou Danúbio/URU ( melhor segundo colocado)