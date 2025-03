Napoli segue na cola da líder Inter após triunfo sobre a Fiorentina

Em casa, com gols de Lukaku e Raspadori, napolutanos fazem 2 a 1 e vão aos 50 pontos, um atrás do time de Milão

O Napoli permanece na briga pelo título italiano. Afinal, neste domingo, 9/3, em Nápoles, no Estádio Diego Armando Maradona, venceu a Fiorentina por 2 a 1. Assim, vai aos 60 pontos, apenas um atrás da líder Inter de Milão. Lukaku e Raspadori marcaram os gols do triunfo napolitano, com a Fiorentina descontando com Gudmundsson.

Com esta derrota, o time de Florença permanece no meio da tabela, em sétimo com 45 pontos. Dessa forma, perde a oportunidade de encostar na zona de classificação para as competições europeias.