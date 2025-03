Maringá busca empate com o Coritiba e se classifica para a semi do Paranaense

Com o placar agregado de 3 a 1, o Dogão avançou no Estadual e agora vai encarar o Athletico na semifinal

Agora, o Tricolor terá o Athletico como adversário na semifinal do Estadual, em um confronto que será decidido em dois jogos. Por conta do desempenho na competição, o Maringá inicia o duelo diante de sua torcida, enquanto o Furacão terá a vantagem de definir a classificação em casa.

Após vencer por 2 a 0 na ida, o Maringá buscou empate com o Coritiba neste domingo (9), na volta do confronto, no Couto Pereira. Assim, com o placar em 1 a 1, o Dogão avançou para a semifinal do Campeonato Paranaense .

O jogo

Precisando de resultado e aproveitando o fato casa, o Coritiba foi pra cima do Maringá desde os primeiros minutos. Assim, abriu o placar logo aos dez minutos, com Gustavo Coutinho. Após cobrança de escanteio de Josué, o atacante marcou de cabeça. Porém, ainda na primeira etapa, Lucas Ronier acertou um chute no rosto do adversário e foi expulso do jogo. O Coxa, então, ficou com um a menos em campo.