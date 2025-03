Líder Sporting bate Casa Pia e mantém vantagem para o Benfica pelo Português

Com o resultado, o time dirigido por Rui Borges chega a 59 pontos, na liderança da competição, e mantém os mesmos três de frente para o Benfica, que derrotou o Nacional no sábado. O Casa Pia, por outro lado, estaciona nos 36 somados, na sexta posição. Porto e Braga, ambos com 50 pontos, aparecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

O Sporting fez o que dele se esperava neste domingo (9), pela 25ª rodada do Campeonato Português. Em visita ao Casa Pia no Estádio Municipal de Rio Maior, o time lisboeta venceu por 3 a 1. Gyokeres, duas vezes, e Gonçalo Inácio marcaram para os visitantes. Ricardo Sousa (contra) anotou a favor dos anfitriões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pela 26ª rodada da Primeira Liga, os Leões voltam a jogar no próximo sábado. Afinal, recebem o Famalicão às 17h30 (de Brasília), no Estádio de Alvalade. No dia seguinte, às 12h30, o Casa Pia visita o Nacional no Estádio da Madeira.