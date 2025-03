Keno completa 100 partidas com a camisa do Fluminense

Atleta alcança a marca ao entrar em campo neste domingo, no empate com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, que garantiu a vaga na final / Crédito: Jogada 10

O atacante Keno alcançou uma importante marca com a camisa do Fluminense na partida contra o Volta Redonda, neste domingo (9), no Estádio Raulino de Oliveira, pelo confronto de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Afinal, o jogador chegou a 100 partidas pelo Tricolor de Laranjeiras. Os comandados do técnico Mano Menezes ficaram no 0 a 0 como o Voltaço e avançaram à decisão do Estadual por causa do placar agregado. Isso porque goleou o adversário por 4 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, e tinha enorme vantagem. Em campo, o time administrou bem e pouco sofreu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale lembrar que o atleta desembarcou no Rio de Janeiro no início de 2023 e logo se tornou peça fundamental para o elenco tricolor. Autor das duas assistências na final da Libertadores 2023, o camisa 11 ajudou a equipe a conquistar também a Recopa Sul-Americana 2024, o Campeonato Carioca 2023 e a Taça Guanabara 2023.