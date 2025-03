Inferno astral: Guardiola voa para tentar reatar com a mulher

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, parece não se conformar com o divórcio anunciado em janeiro. Afinal, de acordo com o jornal português A Bola, ele fez uma viagem relâmpago à Espanha, no dia 1º de março, para tentar reatar com Cristina Serra, com quem vivia desde 1994.

A viagem foi logo depois do jogo do City contra o Plymouth, que a equipe de Guardiola venceu por 3 a 1 com gols de O’Reilly (2) e De Bruyne. A vitória foi difícil e de virada, mas garantiu o acesso dos Citizens às quartas de final da Copa da Inglaterra.