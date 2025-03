Getafe vira no fim e Atlético não assume a ponta na Espanha

Em um jogo que estava em banho-maria até os 29 do segundo tempo, o Getafe conseguiu uma virada heroica neste domingo, 9/3, diante do poderoso Atlético de Madrid. Atuando em casa, no estádio Alfonso Pérez, na Grande Madri, o time da casa viu os atleticanos abrirem o placar com um gol de pênalti (discutível) de Sörloth, aos 31 minutos. Contudo, depois que o Atlético ficou com um jogador a menos (Correa, expulso aos 42 minutos), o Getafe foi para cima. E virou com dois gols de Arambarri, aos 43 e 46 minutos.

O Getafe dá uma aliviada na tabela. Afinal, com 33 pontos, abre sete da zona de rebaixamento e sobe para a 11ª posição. Já o Atlético – que nesta quarta-feira enfrentará o Real pelas oitavas da Champions – perdeu a chance de assumir a liderança, afinal, parou nos 56 pontos, um a menos que o Barcelona, que tem um jogo a menos. Além disso, seu duelo deste sábado contra o Osasuna foi adiado. O time catalão teve seu jogo contra o Osasuna, deste sábado, adiado devido à morte do médico da equipe durante a concentração do time, que se preparava para seguir para o jogo.