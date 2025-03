Flamengo aumenta orçamento para investir em reforços em 2025

A nova diretoria do Flamengo , encabeçada por BAP e que assumiu em janeiro, concluiu uma de suas principais metas: refazer o orçamento para 2025, com perspectivas de receita recorde e investimento em reforços a partir do meio de junho deste ano. Com a readequação, haverá o envio dos valores nos próximos dias para aprovação junto ao Conselho de Administração. A informação é de “O Globo”.

Com a readequação, houve um aumento de mais 10 milhões, passando, assim, para 30 milhões de euros para investimentos em reforços (R$ 186 milhões). O Rubro-Negro desembolsou, nos primeiros meses de 2025, 7 milhões de euros para contratar o atacante Juninho. Já em relação a Danilo, o clube brasileiro não teve custos em decorrência do término do vínculo do lateral com a Juventus. Assim, restam 23 milhões de euros (R$ 142.4 milhões) para o devido uso na janela antes do Mundial de Clubes na metade do ano.