Corinthians vence Grêmio e está na semifinal da Supercopa do Brasil

Melhor equipe do futebol feminino do Brasil e da América do Sul, o Corinthians mostrou a sua força neste domingo, 9/3. Enfrentou o Grêmio, na Arena Gremista, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil, e se deu bem, vencendo por 3 a 0. O jogo estava equilibrado, mas assim que o Grêmio ficou com dez jogadoras, aos 38 do primeiro tempo (Raíssa Bahia expulsa), as Brabas fizeram valer sua vantagem numérica e abriram 2 a 0 antes do intervalo, com gols de Vic Albuquerque e o novo reforço, Andressa Alves. No segundo tempo, Andressa Alves fez mais um.

O Corinthians, na quarta-feira, fará uma das semifinais contra o Cruzeiro, que eliminou o Bahia. Na outra semifinal jogam Flamengo x São Paulo. A Supercopa do Brasil está na sua quarta edição e, nas outras três, o Corinthians venceu todas. Inclusive, na edição de 2022, a final foi contra as gremistas. Esta semifinal de 2025 é a reedição da final de 2020, quando as Brabas bateram as cruzeirenses por 1 a 0.