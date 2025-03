Conmebol multa Cerro Porteño por racismo contra Luighi, do Palmeiras

Entidade também determinou que próximos jogos seja com portões fechados, uma reação às ofensas contra o jogador na partida do dia 6

A Conmebol tomou medidas contra o Cerro Porteño por causa das ofensas racistas dirigidas ao jogador Luighi, do Palmeiras, durante o jogo do dia 6 de março, pela Libertadores Sub-20. A entidade determinou que o clube pague uma multa de 50 mil dólares (R$ 289 mil). Além disso, os próximos jogos do time na competição terão que ser com portões fechados. Portanto, sem torcedores. A Conmebol também exigiu que o Cerro publique nas redes sociais uma campanha de conscientização contra o racismo durante a Libertadores Sub-20. Porém, o clube pode entrar com recurso.

As determinações da Conmebol se devem aos atos de racismo dirigidos a ele por torcedores do Cerro Porteño. Luighi contou que ouviu xingamentos de “macaco” . Além disso, levou uma cusparada quando ia para o banco de reservas.