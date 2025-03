Com cinco gols, Bahia vira sobre o Jacuipense e vai à final do Estadual

A classificação veio com gols de Rodrigo Nestor e Arias no primeiro tempo, e Cauly, Everton Ribeiro e Erick na segunda etapa. O Leão do Sisal, aliás, perdeu um pênalti na partida, com Flavinho, que acertou o travessão.

Após perder por 2 a 1 em casa, o Bahia venceu o Jacuipense por 5 a 0 neste domingo (9), na Jóia da Princesa, e virou o duelo no agregado. Assim, o Tricolor de Aço garantiu uma vaga na final do Campeonato Baiano .

O jogo

Em busca da virada sobre o Jacuipense, o Bahia conseguiu marcar o primeiro gol logo aos 11 minutos de jogo, com Rodrigo Nestor. Na jogada, Willian José tentou chute de fora da área, Michel Araújo ficou com o rebote e tocou para o volante empurrar para as redes. Ainda no primeiro tempo, aos 26, o Tricolor de Aço virou o confronto com Santiago Arias. Erick Pulga cruzou rasteiro e o lateral chegou para finalizar na meta.

Já na segunda etapa, Cauly marcou o terceiro do Tricolor aos 23 minutos. O meia aproveitou rebote do goleiro Marcelo para balançar as redes. Com seu primeiro gol na temporada, Everton Ribeiro iniciou a goleada. O camisa 10 fez um belo gol ao receber passe de Cauly e finalizar colocado da entrada da área. Para fechar a conta, Erick marcou o dele ao receber cruzamento rasteiro de Ademir e mandar para o rundo das redes.

Reedição da final de 2024

Na última temporada, o clássico Ba-Vi também definiu o Campeonato Baiano. Na ocasião, o Leão da Barra levou a melhor e levantou o título. Afinal, no jogo de ida, venceu por 3 a 2. Posteriormente, na volta, empatou em 1 a 1 com o Tricolor na Fonte Nova.