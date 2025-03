Atalanta goleia Juventus fora de casa e se aproxima dos líderes do Italiano

Com o resultado, portanto, o time da cidade de Bérgamo Atalanta permanece em terceiro na tabela, agora com 58 pontos. Assim, fica a apenas dois do vice-líder Napoli e a três pontos da líder Inter de Milão, que aparece com 61 somados.

A Atalanta não tomou conhecimento da Juventus em Turim. Afinal, goleou por 4 a 0 neste domingo (9), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Mateo Retegui (de pênalti), Marten de Roon, Davide Zappacosta e Ademola Lookman anotaram os gols no Juventus Stadium.

A Juventus, por outro lado, segue fora do G4. Isso porque estaciona nos 52 pontos e ainda pode perder posição para a Lazio, que tem 50 somados e ainda entra em campo nesta rodada do Calcio.

O triunfo na condição de visitante frente a um dos gigantes do futebol italaino enche a Atalanta de confiança para o duelo indigesto contra a líder Inter. Os times medirão forças no próximo domingo (16), às 16h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium. No mesmo dia, porém às 14h, a Velha Senhora visita a Fiorentina no Estádio Artemio Franchi.

Jogo da 28ª rodada do Italiano

Sexta-feira (7/3)

Cagliari 1×1 Genoa

Sábado (8)

Como 1×1 Venezia

Parma 2×2 Torino

Lecce 2×3 Milan

Inter de Milão 3×2 Monza

Domingo (9/3)

Verona 1×2 Bologna

Napoli 2×1 Fiorentina

Empoli 0x1 Roma

Juventus 0x4 Atalanta

Segunda-feira (10)

Lazio x Udinese – 16h45

