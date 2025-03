Volta Redonda x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tem grande vantagem depois da goleada no jogo de ida e busca, no Raulino de Oliveira, confirmar a vaga na decisão do Carioca

Após golear por 4 a 0 no jogo de ida, o Fluminense reencontra o Volta Redonda pela semifinal do Campeonato Carioca, no domingo (9), às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. Assim, o Tricolor chega embalado depois de eliminar o Caxias (RS) e avançar à terceira fase da Copa do Brasil.

Dessa forma, os comandados do técnico Mano Menezes têm uma grande vantagem para ficar com uma vaga na final do Estadual. Do outro lado da chave, o Flamengo venceu o Vasco no primeiro jogo por 1 a 0 e tem a vantagem no clássico.