São Paulo tem treino intenso, e Zubeldía faz simulação de jogo

A comissão técnica reuniu os jogadores no auditório do CT da Barra Funda para assistir a um vídeo com orientações táticas. Em seguida, o elenco foi para campo, onde passou por simulações específicas de situações de jogo e um trabalho de finalizações.

O técnico Luis Zubeldía ainda terá o domingo para definir a escalação do São Paulo de olho no jogão contra o Palmeiras. A tendência é que o comandante relacione o zagueiro Ruan e o volante Luiz Gustavo, recuperados de lesão.

Ruan está liberado após um leve problema em uma das coxas. Já Luiz Gustavo vem treinando normalmente após fratura em um dedo do pé. Dessa maneira, eles devem estar na lista de relacionados por conta da importância do jogo, mesmo que não estejam 100% fisicamente. No entanto, devem ficar como opção no banco de reservas.

O treinador tricolor deve mandar a campo a mesma escalação utilizada na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino na última segunda-feira, pelas quartas de final do Paulistão.

Assim, caso a tendência se confirme, Zubeldía vai escalar o São Paulo com: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Lucas e Calleri.