São Paulo faz 4 no Sport e avança à semifinal da Supercopa feminina

O São Paulo avançou à semifinal da Supercopa feminina do Brasil ao golear o Sport por 4 a 0, nesta sexta-feira (7), na Ilha do Retiro. Giovanna Crivelari, Bia Menezes, Karla Alves e Bruna Calderan garantiram a classificação do Tricolor.

Agora, o time paulista vai encarar o vencedor de Real Brasília x Flamengo, que se enfrentam no próximo domingo (9), no Bezerrão. A próxima etapa, aliás, não tem uma data confirmada, mas pode acontecer no dia 12 de março (quarta-feira).