Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, escalações e arbitragem

Atrás da liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Rayo Vallecano neste domingo (9), às 12h15, em duelo válido pela 27ª rodada da competição. Já a equipe de Vallecas, distrito de Madri, entra em campo de olho em uma vaga no G6.

O Real Madrid, apesar de estar voando na Copa do Rei e na Champions, oscila no Espanhol. A equipe comandada por Carlo Ancelotti perdeu dois jogos e empatou outros dois nos últimos cinco jogos. Dessa forma, caiu da liderança para o terceiro lugar, com 54 pontos, a três do Barcelona e a dois do Atlético, que ainda jogam na rodada. Já o Vallecano encontra-se em sétimo, com 36 pontos, a dois do Betis.