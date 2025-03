Pedrinho ironiza arbitragem após derrota do Vasco: ‘Parabéns’

O lance reclamado é de acordo com o primeiro gol do Flamengo, que culminou no empate, aos 35′ do primeiro tempo. Arrascaeta chuta e, após desvio, Bruno Henrique marca praticamente sem marcação. Pedrinho chamou a atenção para o fato da análise ter ocorrido velozmente, ao contrário do que costuma acontecer em lances ajustados.

Após a derrota do Vasco para o Flamengo , que eliminou o Cruz-Maltino do Carioca neste sábado (8), o presidente Pedrinho pediu a palavra antes da coletiva do técnico Fábio Carille para reclamar da arbitragem do clássico. O mandatário utilizou até de ironia para refutar uma das principais polêmicas do Clássico dos Milhões, terminando em 2 a 1 para o Rubro-Negro.

“Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR. Não estou entrando no mérito do jogo. Mas, em dez segundos uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. Olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha, dando sensação de impedimento. E a imagem que nós temos tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E outra que a cabeça do Bruno Henrique passa fora da linha”, ironizou.

Pedrinho seguiu em tom irônico.

“Então é um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo. E uma avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução extraordinária”, disse.