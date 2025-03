Milan vence de virada no Italiano e ainda sonha com competições europeias

Rossonero sai atrás, leva 2 a 0 do Lecce, mas com raça e valentia, consegue virar o placar e vence o adversário em sua casa por 3 a 2

O Milan mostrou que ainda tem uma camisa pesada ao vencer o Lecce, de virada, neste sábado (8), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. O Rossonero viu os donos da casa abrirem 2 a 0, mas com raça e valentia, virou o marcador com dois gols de Pulisic, grande nome do triunfo, por 3 a 2.

O resultado deixa o Milan provisoriamente na oitava colocação, ainda distante de uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A Juventus, em quarto, soma 52 e ainda joga na rodada. O Lecce, por sua vez, está em 16º, com 25, tentando ficar longe da zona do rebaixamento.

Milan sai atrás e consegue virada incrível

O Milan teve dois gols anulados no primeiro tempo, um com Giménez logo no início e outro com Gabbia, ambos por impedimento. Entre eles, o Lecce, que teve uma boa etapa inicial, abriu o placar com Krstovic. O atacante ainda acertaria a trave em ataque do time da casa.

Na volta do intervalo, a primeira chance foi do Milan. Giménez também acertou o poste aos oito. Em seguida, Krstovic voltou a aparecer para o Lecce e fez 2 a 0.

Atrás do placar, o Milan aumentou a pressão e chegou a ter 75% de posse de bola. E o domínio surtiu efeito aos 23 minutos, quando Gallo marcou contra. A partir daí, o Rossonero dominou as ações por completo e empatou logo em seguida, em pênalti convertido por Pulisic.