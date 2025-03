Matías Rojas vive ‘calvário’ de lesões no River Plate

Da mesma forma que ocorreu em sua fugaz passagem pelo Corinthians , o tacante paraguaio Matías Rojas vem sofrendo para ter sequência no River Plate por conta de lesões.

São apenas dois meses desde sua chegada ao Millonario, proveniente do Inter Miami, e ele angariou, recentemente, sua segunda lesão de ordem muscular. O problema ocorreu na decisão da Supercopa Internacional, contra o Talleres, onde ele perdeu um dos pênaltis no vice-campeonato riverista.

Depois de reclamar de dores em uma das pernas, exames constataram uma distensão de primeiro grau no músculo posterior da coxa direita. Desse modo, o cálculo feito pelo departamento médico do clube argentino é que ele seja baixa, pelo menos, nos próximos três jogos do River Plate. Dois deles pelo Campeonato Argentino (casos de Atlético Tucumán e Deportivo Riestra) e contra o Ciudad Bolívar, pela Copa Argentina.

Também por questão muscular, Matías Rojas foi baixa recente em compromissos contra Godoy Cruz, Lanús e San Martín de San Juan, todas pelo Argentino. Na sequência, ele recebeu oportunidades por parte de Marcelo Gallardo para atuar contra Estudiantes e, recentemente, o Talleres. Todavia, precisará de um novo período de recuperação até voltar aos gramados.

Com esses problemas, não é de se espantar que os números ainda sejam tão modestos desde sua estreia, ainda em janeiro, contra o Platense. Nesse sentido, são somente quatro partidas e um gol marcado.