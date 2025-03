Manchester United x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United e Arsenal se enfrentam neste domingo (9), às 13h30, no Old Trafford. O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. As duas equipes, aparentemente, têm pouco o que almejar nesta reta final de competição (são 38 rodadas). Entretanto, o duelo é sempre cercado por muita rivalidade.

O Arsenal é o vice-líder, com 54 pontos, mas está muito longe do líder Liverpool, com 67 e um jogo a mais: 28 a 27. Além disso, os Gunners estão bem à frente de Nottingham Forest e Manchester City, que completam o G4. Assim, o time londrino deve terminar em segundo lugar. Já o United é o 14º, com 33 pontos, com poucas chances de beliscar uma vaga em competição continental e também com poucas de ser rebaixado.