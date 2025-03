Lyanco em dia de artilheiro, brilha, Atlético detona o América e encaminha título

Na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, neste sábado (08), no estádio do Mineirão, o Atlético não deu a menor chance ao América e venceu por 4 a 0, sem maiores dificuldades. Destaques para Lyanco, que fez seus primeiros dois gols com a camisa do Galo. Rony também deixou sua marca. O primeiro gol da partida, no entanto, foi uma falha grotesca de Jori. Assim, encaminha o título de 2025 e de quebra o hexa estadual, após uma exibição de gala diante dos seus torcedores.

Contudo, mesmo sem Hulk e Júnior Santos, o Atlético conseguiu se impor e abriu o marcador logo aos 7 minutos. A partir daí, administrou a partida e foi ampliando a vantagem gradualmente. Para piorar a situação do América, o volante Barros foi expulso ainda na etapa inicial por agredir Cuello.