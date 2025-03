Luiz Araújo comenta classificação do Flamengo e já projeta final do Carioca

Um dos nomes da virada do Flamengo para cima do Vasco no Maracanã, neste sábado (8), por 2 a 1, o atacante Luiz Araújo comentou a classificação rubro-negra para a decisão do Carioca. Autor do gol que sacramentou a vaga pelo sétimo ano consecutivo, o jogador celebrou mais um gol pelo Fla no Maracanã.

Ele, que entrara cinco minutos antes de marcar, aos 24′ da etapa final, acredita que o time de Filipe Luís deu “espetáculo” no Clássico dos Milhões.