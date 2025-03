Jacuipense x Bahia, pela semifinal do Campeonato Baiano: onde assistir, escalações e arbitragem

Fora de casa, Esquadrão precisa tirar desvantagem após derrota no jogo de ida em Salvador para alcançar a decisão do Estadual

O Bahia tem um desafio crucial neste domingo (9), pela semifinal do Campeonato Baiano. Depois de perder o jogo de ida da semifinal por 2 a 1 para o Jacuipense, o time dirigido por Rogério Ceni entra em campo pressionado para alcançar vaga na decisão do Estadual. O duelo será no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 18h (de Brasília).

O revés em plena Fonte Nova, aliás, foi o primeiro da equipe principal nesta temporada. Agora, o Esquadrão precisa de vitória por dois gols de diferença para chegar à decisão do Estadual. Se o triunfo ocorrer pela vantagem mínima, o Tricolor força uma disputa de pênaltis.