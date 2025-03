Fortaleza celebra Mês das Mulheres com campanha da Leoa

8 de março é Dia Internacional da Mulher e o Fortaleza decidiu celebrar não apenas essa data, mas, também, o mês inteiro com comemorações e ofertas. Assim, o clube cearense lançou a campanha “Ser Fortaleza é Coisa de Leoa”. As torcedoras têm direito a descontos exclusivos de até 60% no site sociofortaleza.com.br

O clube divulgou a ação num vídeo que valoriza as qualidades de meninas e mulheres que amam o Fortaleza. Desse modo, o Leão uniu as histórias de uma torcedora mirim com a de outra, chamada Rayla, que trabalha no Departamento de Recursos Humanos do clube e que veste a fantasia da mascote feminina Stella durante os jogos.