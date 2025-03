Flamengo bate recorde de público do Carioca-2025 em vitória contra o Vasco

Os 51.379 pagantes e 55.096 presentes para acompanhar ao Clássico dos Milhões no Maracanã, neste sábado (8), representaram o maior público do Campeonato Carioca de 2025. O Flamengo 2 x 1 Vasco, que levou o Rubro-Negro para mais uma decisão estadual – a sétima consecutiva – superou o outro duelo dos arquirrivais no Maior do Mundo, em jogo pela décima rodada da Taça Guanabara.

Na ocasião, 41.604 pessoas pagaram para ver o Flamengo vencer por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Antes, o principal público era no empate por 0 a 0 contra o Fluminense, pela oitava rodada. Com mando do Flu, 34.617 pessoas pagaram ingresso para acompanhar ao duelo sem gols debaixo de fortíssimo calor no Rio de Janeiro, aliás.