Filipe Luís elogia atuação do Flamengo: ‘Dominadores do jogo’

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, não escondeu a felicidade pela atuação de sua equipe no Clássico dos Milhões deste sábado (8). Após a vitória sobre o Vasco no Maracanã, que classificou o Rubro-Negro à final pelo sétimo ano consecutivo, o comandante explicou em coletiva como se deu a partida, celebrando a dominância do Fla em campo.

“Grande jogo, grandíssimo jogo. Dominadores do encontro. Inclusive, saímos atrás no placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, na forma de jogar, no modelo. Com muita paciência, conseguimos chegar na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo. Foi um excelente jogo, fiquei muito feliz com a forma que os jogadores se comportaram. Intensidade alta, muito alta. Estavam numa rotação realmente altíssima e espero que eles continuem se mantendo”, avaliou.

Filipinho, então, explicou o motivo de manter o lateral-direito Varela como titular improvisado do lado esquerdo. Segundo ele, os “titulares” Alex Sandro e Ayrton Lucas ainda voltavam de contusão. Além disso, o uruguaio fez valer a titularidade.

“Alex Sandro e Ayrton (Lucas) voltaram de lesão, treinaram comigo essa semana, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Ele fez tudo certo e não merecia sair da equipe. Era jogo para ele. Pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje”, revelou.