Corinthians x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (09/3), às 18h30, na Neo Química Arena, valendo uma vaga na final do Paulistão / Crédito: Jogada 10

Corinthians e Santos decidem neste domingo (09/3), quem será um dos finalistas do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam às 18h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Estadual. O Timão, dono da melhor campanha geral da competição, chega após bater o Mirassol por 2 a 0 nas quartas de final. Já o Peixe, impulsionado com o talento de Neymar, eliminou o RB Bragantino pelo mesmo placar, na Vila Belmiro e agora tenta chegar na decisão como fez no ano passado.

Onde assistir A partida terá transmissão da Record (TV aberta), TNT (TV fechada), Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping (canais de streaming).

Como chega o Corinthians O volante Raniele, que sofreu lesão muscular na coxa há duas semanas, participou de exercícios em campo e está mais próximo do retorno. Assim, é possível que ele volte a ser relacionado no clássico contra o Santos. Contudo, dificilmente começará no time titular. O venezuelano José Martínez, que se machucou contra o Mirassol, treinou normalmente na semana e pode começar na equipe principal. Contudo, como não atuou contra o Barcelona-EQU, Ramón Díaz pode optar por Alex Santana no meio de campo. Além disso, Fabrizio Angileri deve ganhar uma chance na lateral-esquerda. Por fim, a equipe deve ser a mesma dos últimos jogos de mata-mata. Apesar de valer uma vaga na final do Paulistão, o Corinthians chega baqueado para o embate. Afinal, a equipe perdeu para o Barcelona-EQU por 3 a 0, pela Libertadores e precisará reverter o placar na próxima quarta-feira (12/3), também em Itaquera. Contudo, o técnico Ramón Díaz deve optar por força máxima nos dois jogos. Como chega o Santos Por outro lado, o Peixe não tem nenhum desfalque mais sério para a partida decisiva em Itaquera. Aderlan, Hyan e Souza estão no departamento médico, mas não vinham sendo peças no time titular de Pedro Caixinha no Campeonato Paulista. Já Gabriel Brazão, que assustou após sentir dores musculares, está confirmado e deve ser mantido na meta santista. A tendência é de que o treinador repita, contra o Corinthians, a escalação que vem sendo considerada a ideal nos últimos jogos.