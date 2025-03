Casa Pia x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Português, o Sporting visitao Casa Pia neste domingo (9), em partida válida pela 25ª rodada (são 34) da competição, às 15h. O dono da casa, por sua vez, ainda sonha com uma vaga no G4.

Os Leões, apesar de três empates nos últimos cinco jogos, ainda liderm. Mas na “conta do chá”. Afinal, são 56 pontos em 24 jogos. Assim, o Benfica vem logo atrás, com 53, mas uma partida a menos. Depois, aparecem o Porto e o Braga correndo por fora, com 50 e 47 pontos. Já o Casa Pia tem é o sexto, com 36. Portanto, está longe, mas ainda sonha.