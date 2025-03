Bruno Henrique marca seu 100º gol e é exaltado por Vini Jr

Jogador costuma se destacar em clássicos e desta vez não foi diferente. E seu gol 100 foi sobre o Vasco pela semifinal do Carioca / Crédito: Jogada 10

Bruno Henrique fez o primeiro gol do Flamengo na vitória de virada sobre o Vasco, por 2 a 1, neste sábado (8/3). Foi um lance polêmico, pois ele só não estava impedido devido a uma mudança no critério do VAR, que aumentou a linha de marcação de 6 cm para 12 cm. Melhor após o lance, o atacante chegou ao seu 11º gol contra o Cruzmaltino e ao centésimo gol na carreira. Essa marca expressiva foi celebrada por um rubro-negro ilustre: Vinícius Júnior. No Instagram, o craque brasileiro – que joga no Real Madrid – elogiou BH:

Após a partida, Bruno Henrique celebrou a marca, conquistada num clássico bem pegado. O camisa 27 tem o apelido de ‘Rei dos Clássicos’ justamente porque costuma se destacar nos embates contra rivais tradicionais. Nesta temporada, ele fez dois gols contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. “Tenho que estar feliz”, disse o artilheiro ao SporTV ainda no intervalo. O gol de Bruno Henrique saiu aos 33′ do primeiro tempo, empatando a partida, já que Nuno Moreira tinha aberto o placar para o Cruz-Maltino aos 22′. O Flamengo voltou do intervalo com o empate e Bruno saiu aos 17′ com dores na coxa direita. Assim, Luiz Araújo entrou em seu lugar e honrou a vaga. Afinal, marcou o gol da vitória aos 23′ da etapa final.