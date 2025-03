Wesley impressiona em recuperação e estará à disposição do Inter no Gre-Nal

Atacante sofreu lesão muscular na coxa esquerda ainda na primeira fase do Estadual. Wesley será opção no banco do Colorado para o clássico

O camisa 21 do Colorado concluiu a recuperação da lesão muscular na coxa esquerda antes do período inicial estabelecido. O jogador recebeu a liberação para retornar aos gramados e será uma opção no banco de reservas. Wesley, aliás, era o atleta do trio que tinha prazo de retorno aos gramados mais longo. Inicialmente, a tendência é de que o jogador não tivesse condições de atuar nos dois jogos da final do Gauchão pelo grau relevante da contusão.

A estratégia do Inter de priorizar a recuperação de três das suas peças importantes que estavam entregues ao departamento médico surtiu efeito. Afinal, tanto o meio-campista Alan Patrick como os atacantes Borré e Wesley voltarão a ficar à disposição do técnico Roger Machado para o primeiro clássico da decisão do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, neste sábado (08).

Depois, uma atualização indicou a chance de Wesley retornar na partida de volta do Estadual, no Beira-Rio. O planejamento do departamento médico do clube foi eficiente e o atacante respondeu bem ao tratamento. Assim, a expectativa de Roger Machado em ter a volta de suas peças importantes, como declarou após assegurar a classificação para a decisão do Estadual, se cumpriu.

Planejamento de recuperação do Inter surte efeito

O atleta sofreu a lesão muscular durante a vitória sobre o São Luiz ainda na fase de grupos do torneio, no dia 12 de fevereiro. O clube divulgou a confirmação do problema três dias depois. Alan Patrick, Borré e Wesley surpreenderam ao participar do treinamento com o restante do grupo, na última quinta-feira (06). O camisa 10 provavelmente seja o único com condições de ser titular, após se recuperar de uma contusão ligamentar no tornozelo direito. Já, o colombiano sofreu um estiramento na coxa direita.

Na montagem do time titular, Roger tem apenas uma indefinição no meio de campo entre a continuidade de Bruno Henrique ou a entrada de Ronaldo. Assim, o provável 11 inicial do Colorado para o Gre-Nal é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia.